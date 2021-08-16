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Не менее пяти человек погибли в аэропорту Кабула

Алиса Селезнёва
1 час назад

Не менее пяти человек погибли сегодня в результате давки и стрельбы в аэропорту Кабула. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет Reuters.

Не менее пяти человек погибли в аэропорту Кабула
Фото: EPAEPA

Ситуация в Афганистане резко обострилась после того, как члены признанного террористическим и запрещенного в России движения «Талибан» заняли Кабул и объявили, что контролируют всю страну. Правительственная армия сдалась без боя. Президент и крупные военачальники покинули Афганистан и находятся в пограничных среднеазиатских странах.

Регулярные рейсы из Кабула отменили. Местные жители, пытающиеся покинуть Афганистан, штурмуют терминал аэропорта в Кабуле. По сообщениям СМИ, в окрестностях воздушной гавани, где идет эвакуация сотрудников дипмиссий, звучали выстрелы.

По словам очевидцев, в аэропорту Кабула погибли не меньше пяти человек. Однако неясно, были ли они убиты выстрелами или погибли в давке, образовавшейся, когда сотни людей пытались проникнуть в самолеты, покидающие афганскую столицу.

При этом американский чиновник пояснил изданию, что военнослужащие США, охраняющие аэропорт, ранее стреляли в воздух, чтобы рассеять толпу.

Личный счет,Талибан,Reuters,
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