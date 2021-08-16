В водах Байкала заметили маслянистые пятна

Необычное явление заметили возле берега на Байкале. Согласно видеозаписи, которую опубликовали газета «Известия» в своем Telegram-канале, по поверхности отзыва плывут зеленые маслянистые пятна.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отмечают очевидцы, заметно, что это не простое цветение воды, а именно грязь. Сама же вода окрасилась в мутно-зеленый цвет, а привычная для озера прозрачность пропала.

Напомним, что ранее в водах Байкала нашли загрязнение длиной 22 километра. Несмотря на заявления администрации Дальневосточного федерального округа о том, что грязь – это лишь пепел от пожаров, природоохранная прокуратура провела расследование и выявила в воде следы лакокрасночной продукции.