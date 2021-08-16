СМИ: самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана рухнул в Узбекистане

В Минобороны Узбекистана проверяют сообщения о крушении самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области. Об этом сегодня, 16 августа сообщает издание "Газета.uz".

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана рухнул в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа. В интернете выложили фотоснимки и видеоролики, на которых можно разглядеть части разбившегося самолета, есть как минимум один пострадавший, - отмечается в сообщении. - В пресс-службе Минобороны рассказали, что расследуют ситуацию".

Ранее, 14 августа сообщалось, что российский самолет Бе-200 потерпел крушение в Турции при заходе на посадку. На борту лайнера было восемь человек — ни одному из них выжить не удалось. К месту ЧП направили комиссию Минобороны России.

Самолет упал в районе населенного пункта Адана после выполнения целей по тушению пожаров. Среди погибших - легенда российской авиации Евгений Кузнецов.

Как считают специалисты, самый важный вопрос в настоящее время — по какой причине российское воздушное судно нарушило технику безопасности, оказавшись внизу ущелья. По их мнению, это могло быть как ошибкой пилотов, так и преступной халатностью диспетчеров, направивших экипаж Бе-200 на незнакомую территорию.