Reuters: талибы начали забирать оружие у мирных жителей

Боевики «Талибан»* начали изымать оружие у жителей Кабула, так как оно больше не нужно им для личной защиты. Об этом Reuters заявил представитель террористической организации.

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15 августа запрещенное в России террористическое движение «Талибан» захватило Кабул и объявило об установлении контроля над всей территорией страны. Власти приняли решение отдать столицу мирно, а президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул Афганистан «для предотвращения бойни».

При этом официальный представитель движения «Талибан»* Сухайль Шахин заявил, что его соратники будут уважать закон и права женщин. Он также заверил, что движение не намерено прибегать к практике политических убийств. А казни, забивание камнями и отрубание конечностей у преступников будут происходить исключительно по решению суда.

Сегодня талибы начали собирать оружие у жителей Кабула.

«Мы понимаем, что люди хранили оружие для личной безопасности. Теперь они могут чувствовать себя в безопасности. Мы здесь не для того, чтобы вредить невинным мирным жителям», - заявил представитель движения «Талибан»*.

В свою очередь один из жителей города рассказал, что талибы пришли в офис его компании, чтобы выяснить, какое оружие есть у службы безопасности.

После прихода талибов к власти регулярные рейсы из Кабула были отменены. Местные жители, пытающиеся покинуть Афганистан, начали штурмовать терминал аэропорта в столице страны. По сообщениям СМИ, в окрестностях воздушной гавани, где идет эвакуация сотрудников дипмиссий, были слышны выстрелы.