В Кабуле погибли двое пытавшихся зацепиться за шасси самолета афганцев

Двое жителей Афганистана погибли, цепляясь за шасси взлетающего самолета в Кабуле. Об этом сообщило информагентство Aśvaka News Agency.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Афганские жители, по предварительной информации работавшие с американскими военными, предприняли попытку спастись на самолете. Но на борту для них не нашлось мест. В результате они зацепились за шасси, но им не удалось удержаться, когда воздушное судно набирало высоту.

Они упали на здания недалеко от аэропорта Кабула и разбились насмерть. На кадрах, опубликованных агентством, видно, как находящиеся неподалеку люди пытаются снять одного из умерших с забора с колючей проволокой.

Сегодня, 16 августа множество афганцев, спасающихся от мести «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая группировка) за сотрудничество с Соединенными Штатами, заполнили аэропорт Кабула. Большое число людей выбежали на взлетно-посадочную полосу, препятствуя взлету самолетов. Огромное число беженцев предприняли попытку прорваться на оставшиеся борты.

Для того, чтобы их остановить, военные США начали предупредительный огонь. По словам очевидцев, в результате стрельбы умерли минимум пять человек. В США на официальном уровне никак не прокомментировали информацию о смертях в кабульском аэропорту.