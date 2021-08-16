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В Кабуле погибли двое пытавшихся зацепиться за шасси самолета афганцев

Анна Безрукова
53 минуты назад

Двое жителей Афганистана погибли, цепляясь за шасси взлетающего самолета в Кабуле. Об этом сообщило информагентство Aśvaka News Agency.

В Кабуле погибли двое пытавшихся зацепиться за шасси самолета афганцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Афганские жители, по предварительной информации работавшие с американскими военными, предприняли попытку спастись на самолете. Но на борту для них не нашлось мест. В результате они зацепились за шасси, но им не удалось удержаться, когда воздушное судно набирало высоту.

Они упали на здания недалеко от аэропорта Кабула и разбились насмерть. На кадрах, опубликованных агентством, видно, как находящиеся неподалеку люди пытаются снять одного из умерших с забора с колючей проволокой.

Сегодня, 16 августа множество афганцев, спасающихся от мести «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая группировка) за сотрудничество с Соединенными Штатами, заполнили аэропорт Кабула. Большое число людей выбежали на взлетно-посадочную полосу, препятствуя взлету самолетов. Огромное число беженцев предприняли попытку прорваться на оставшиеся борты.

Для того, чтобы их остановить, военные США начали предупредительный огонь. По словам очевидцев, в результате стрельбы умерли минимум пять человек. В США на официальном уровне никак не прокомментировали информацию о смертях в кабульском аэропорту.

Напомним, 15 августа талибы (террористическая группа, запрещенная в РФ) вошли в Кабул и заявили, что теперь полностью контролируют Афганистан. Глава государства Ашфар Гани оставил страну, объяснив это стремлением избежать кровопролития. Сейчас руководство страной осуществляет переходный совет, который, предположительно, передаст власть «Талибану».

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