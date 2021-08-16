В сети появилось видео цепляющихся за фюзеляж самолета жителей Кабула

В сети опубликовали видео, на котором жители Кабула пытаются уцепиться за фюзеляжи военных самолетов, чтобы улететь из захваченного Талибаном (организация, признанная террористической в РФ) города. Видео появилось в Telegram-канале Daily Storm.
На кадрах видно, как местные жители бегут за самолетом, а некоторые даже стоят на частях его корпуса и цепляются за открытые детали.
Ранее в СМИ опубликовали видео, на котором запечатлено падение нескольких человек, которые зацепились за шасси, чтобы сбежать из страны. В результате погибли двое афганцев.
Сейчас полеты в Афганистане осуществляют только военно-транспортные и застрахованные военными пассажирские самолеты, на которых из страны эвакуируют иностранных граждан. Из-за приостановки коммерческих рейсов многие граждане не могут покинуть Кабул.
Напомним, что 15 августа боевики подошли к Кабулу и взяли контроль над столицей Афганистана. Президент Ашраф Гани подал в отставку и улетел из страны. Сейчас управление находится в руках временного совета, который, вероятно, передаст власть в стране в руки талибов (террористическая организация, запрещенная в России).