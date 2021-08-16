Директор колледжа сообщил о вызове в СК из-за поста о Свердлове и Невском

Директор Новосибирского открытого колледжа, историк Сергей Чернышов рассказал, что его вызвали к следователю по особо важным делам из-за поста, посвященного спору о названии местной площади Свердлова. Об этом Чернышов написал в Facebook.

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В апреле переименовать новосибирскую площадь Свердлова в площадь Александра Невского (или Александровскую) призвали клуб «Двуглавый Орел» и Новосибирское казачье общество.

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Организации направили председателю Законодательного собрания региона Андрею Шимкиву письмо, в котором заявили, что переименование объединило бы имена «трех выдающихся деятелей нашего государства»: князя Александра Невского, императора Александра III и маршала авиации Александра Покрышкина (уроженец Новосибирска). Идею также поддерживал вице-спикер Заксобрания Андрей Панфёров.

Мэрия Новосибирска провела опрос среди жителей города, 51 процент выступил против переименования. Смену названия критиковала и вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

«Мне стыдно и больно, когда мужчинам нечем больше заняться, как переименовывать площади», - заявила она.

Директор колледжа Чернышов в одном из своих постов сравнил выбор между Свердловым и Невским с выбором из двух зол. Одного из исторических деятелей он назвал «классическим бандитом», а второго - «классическим коллаборационистом». По мнению Чернышова, оба они - «плод фантазий пропагандистов советской эпохи».

Пост был опубликован 11 июня, 16 августа Чернышов рассказал о вызове к следователю.

«До прошлой недели я совершенно искренне думал, что если ты не занимаешься политикой и не трогаешь нашу одну из последних скреп - ВОВ, то в общем ты никому и не интересен. Но нет, налицо - охранительное стремление к всеядности и всеохватности», - написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Чернышов отметил, что ему предстоит рассказать следователю, что он «имел ввиду, описывая деяния Александра Невского». По словам историка, в России об истории рассуждают в терминах «оскорбление», «неуважение», «унижение», но сам он «бесконечно далек от их применения».