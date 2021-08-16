ФСБ рассекретила документы о бактериологическом оружии Японии

ФСБ России рассекретила документы о намерениях Японии применить бактериологическое оружие против СССР и других государств. С архивными материалами ознакомилось РИА Новости.

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Япония во время Второй мировой войны была союзником гитлеровской Германии и разрабатывала план военных действий против СССР, несмотря на договоренности о нейтралитете, отмечает агентство.

Из рассекреченных документов следует, что разработкой японского бактериологического оружия во время войны и его испытаниями на людях занимались спецотряды 731 и 100 Квантунской армии. В материалах утверждается, что члены этих отрядов заражали людей чумой, сибирской язвой, холерой, тифом и доводили их до газовой гангрены.

«Большинство зараженных умирало в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму», - подчеркивает агентство.

В документах приводятся разные оценки количества жертв опытов - от трех тысяч до десяти тысяч человек.

Среди рассекреченных ФСБ материалов оказались протоколы допросов главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады. Из них следует, что Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году.

Эта бомба была названа в честь генерал-лейтенанта, микробиолога Сиро Исии. (в материалах утверждается, что он проводил биологические опыты над корейскими, китайскими и советскими военнопленными). Бомба представляла собой керамический корпус, начиненный чумными блохами. Ее планировали взорвать на высоте в 50-100 метров над землей.

В 1949 году военный трибунал в Хабаровске рассмотрел дело об использовании бактериологического оружия японскими военными.