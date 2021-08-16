В Раде предрекли появление базы НАТО и отставки в Украине

«Я считаю, что есть большая вероятность того, что президент Украины Владимир Зеленский вернется из Вашингтона с гораздо большими оборонными программами. И я не удивлюсь, если будет достигнута договоренность об открытии базы НАТО на Украине. Неважно, как она будет называться: тренинговый центр или центр переквалификации, или еще как. Это был бы отличный результат», - заметил он.