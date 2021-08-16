В Раде предрекли появление базы НАТО и отставки в Украине

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда заявил о возможном усилении военного сотрудничества с США, создании на территории Украины базы НАТО и громких отставках в правительстве. Об этом он рассказал в эфире телеканала OBOZREVATEL.
По словам парламентария, он уверен, что кабмин будет обновлен на 90%, в отставку уйдут как министры, так и премьер.
«Более того, скорее всего, будут кадровые перестановки в прокуратуре и в Офисе президента. В соответствии с новой политикой и новыми заданиями, которые будут поставлены перед ними», - пояснил парламентарий.
По словам Олега Дунда, окончательное решение об отставках может быть принято после встречи президентов Украины и США.
«Я считаю, что есть большая вероятность того, что президент Украины Владимир Зеленский вернется из Вашингтона с гораздо большими оборонными программами. И я не удивлюсь, если будет достигнута договоренность об открытии базы НАТО на Украине. Неважно, как она будет называться: тренинговый центр или центр переквалификации, или еще как. Это был бы отличный результат», - заметил он.
Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников во время встречи с руководителем американского фонда «Джеймстаун» Гленом Говардом заявил о необходимости «расширить пакет в сфере безопасности для Украины», причем «в первую очередь за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений». По словам Резникова, Киев обеспокоен якобы имеющимися намерениями Москвы разместить ядерное оружие в Крыму.
Это заявление было сделано незадолго до визита президента Украины Владимира Зеленского в США. 30 августа Зеленский встретится в Вашингтоне с американским лидером Джо Байденом.