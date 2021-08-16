С заявлением обеспечить безопасный выезд из Афганистана выступили 67 стран

Власти 67 государств выступили с совместным заявлением, где призвали обеспечить безопасный выезд всех желающих из Афганистана, но России в этом списке нет. Эти данные приводятся на портале Государственного департамента США.

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В заявлении говорится, что все, кто стоит у власти по всему Афганистану, должны не забывать о своей ответственности по «защите человеческих жизней и собственности, а также немедленному восстановлению безопасности и гражданского порядка».

Подписанты также призвали дать разрешение уехать из государства гражданам Афганистана и иностранцам, которые этого хотят, а также подчеркнули, что «дороги, аэропорты и пограничные переходы должны быть открыты».

Народ Афганистана заслуживает того, чтобы жить в безопасных условиях и на достойном уровне, отмечается в сообщении.

Среди тех, кто подписал заявление, числятся США, Британия, Германия, Канада, Австралия, Южная Корея, Польша, Украина и другие страны. Россия там отсутствует.

Ранее появилась информация, что боевики движения «Талибан» (террористическая группировка, запрещена на территории России) взяли под контроль гостелевидение в Кабуле и обратились к населению страны. В своем обращении они призвали граждан сохранять спокойствие.