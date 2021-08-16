Саакашвили поставил грузинских солдат в пример армии Афганистана

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили напомнил о «героизме грузинской армии» в ходе августовских событий 2008 года и провел параллели с нынешней ситуацией в Афганистане. Своим мнением политик поделился в Telegram-канале.

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В 2008 году Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии после августовского военного конфликта с Грузией, получившего название «пятидневная война».

По словам Саакашвили, тогда именно благодаря «героическому сопротивлению грузинской армии» США решили помочь Тбилиси.

«Афганистан – это урок для всех народов, для всех нас: американцы могут помочь, только если ты показываешь волю к борьбе. В 2008 году, если бы грузинская армия героически не сопротивлялась, американцы бы точно не послали свои силы», - пояснил он.

При этом бывший президент Грузии заявил, что то, что сейчас происходит в Афганистане, он предвидел еще 10 лет назад.

«К сожалению, я оказался прав, потому что много раз бывал в Афганистане и своими глазами видел, насколько местное население не обладает волей к сражению и держится только на американских штыках. Что будет после победы талибов? Конечно, они не остановятся. Следующей их целью станет Средняя Азия ( ) предвидится очень горячий для России период большого наступления ислама с юга», - заявил Саакашвили.

15 августа движение «Талибан»* захватило Кабул и объявило об установлении контроля над всей территорией страны. Власти приняли решение отдать столицу мирно, а президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул Афганистан «для предотвращения бойни».