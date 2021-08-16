Украинского ведущего призвали лишить гражданства из-за ужина с Киркоровым

Интернет-пользователи раскритиковали украинского телеведущего Владимира Остапчука и его жену, юриста Кристину Горняк, за дружбу с российским певцом Филиппом Киркоровым. Ранее Горняк опубликовала фото с Киркоровым в сторис на своей странице в Instagram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Горняк рассказал, что ее муж был знаком с певцом только онлайн, но летом этого года они оказались на одном курорте, жили в 30 минутах друг от друга и решили поужинать вместе.

«Очень открытый, веселый человек. Насмеялись. Я получила массу комплиментов. Темы политики и религии я никогда не обсуждаю, хотя слышала, что Украину он очень любит», - так Горняк отозвалась о Киркорове и поблагодарила его за «теплый дружный вечер».

После этого пользователи начали писать в комментариях к постам Остапчука, что он «смеет обниматься» с поддержавшим присоединение Крыма к России Киркоровым.

«Чемодан-вокзал-Россия», - написала @sola.havryliv.

«Как поживает любитель москалей и крымнашистов?» - спросил @petr_smolii.

«Мусор, который просто нужно лишить гражданства», - заявил ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ.