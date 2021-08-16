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Российский оборонный комплекс столкнулся с нехваткой денег

Анна Безрукова
27 минут назад

Малая рентабельность контрактов гособоронзаказа (ГОЗ) приводит к тому, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса в России не хватает средств на диверсификацию и выпуск продукции гражданского назначения. Об этом говорится в письме заместителя министра экономического развития Ильи Торосова, сообщает РБК.

Российский оборонный комплекс столкнулся с нехваткой денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент России Владимир Путин еще в 2016 году распорядился за 10-летний период увеличить объемы производства гражданской продукции до 30%, а к 2030 году — до 50% от общего объема производства. При этом предполагалось, что банки предоставят 70-80% средств для реализации проектов в этой сфере, а остальное будут финансировать.

Но, по словам чиновника, заводы не смогут заработать и собрать требуемые средства, поэтому поручение возможно сорвется. Как отметил Торосов, аналогичная ситуация наблюдается в строительной отрасли, где рост цен на все стройматериалы грозит подрядчикам по госконтрактам большими финансовыми потерями.

Заместитель главы минэкономразвития выступил с инициативой о корректировке правительственного постановления, которым устанавливается общее правило по регулированию цен на продукцию в рамках гособоронзаказа. Но конкретные предложения о том, как это сделать, чиновник не озвучил.

В аппарате курирующего оборонную промышленность вице-премьера Юрия Борисова получение письма подтвердили. В скором будущем по этой теме будет организовано совещание коллегии военно-промышленной комиссии.

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