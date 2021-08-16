«Отрастить бороду и найти паранджу для супруги»: местные жители о ситуации в Кабуле

В международном аэропорту Кабула желающие бежать из Афганистана из-за вернувшихся к власти талибов («Талибан» – запрещенная на территории РФ террористическая группа) сотнями штурмуют самолеты, чтобы попасть на борт.

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При этом местные жители, опасаясь, что талибы могут восстановить жестокое правление, к которому они прибегали до 2001 года, выстраиваются в очереди рядом с банкоматами, чтобы снять свои накопления, передает Mk.ru.

Те, кто убежал с земель, контролируемых талибами, в афганскую столицу, которая еще совсем недавно считалась безопасной, проживают, как и ранее, в импровизированных лагерях в парках и на открытых площадках во всех частях города. А местные жители жалуются на серьезные изменения жизни в городе.

«Необычно сидеть и наблюдать за пустыми улицами, отсутствием более загруженных дипломатических конвоев, больших машин с установленными на них пушками», - рассказал журналисту Reuters местный продавец лепешек Гул Мохаммед Хаким, владелец торговой лавки в этом районе.

«Я буду тут заниматься выпечкой хлеба, но заработаю очень небольшие деньги, – поделился торговец прогнозом на будущее при новой власти. – Бывшие моими друзьями охранники ушли», - добавил он.

Также он отметил, что с утра понедельника у него не было покупателей, но он все еще ждет их и топит свою печь-тандыр.

«Моя главная забота сейчас - как можно быстрее отпустить бороду, - рассказал Хаким. – Я также проверил со своей супругой, найдутся ли паранджи для нее и дочерей».