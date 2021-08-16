Снижение на 15%: что будет с ценами на туры в Египет

Цены на путевки в Египет из РФ после увеличения числа авиарейсов могут снизиться на 15%. Такую оценку дал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

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Напомним, что с 27 августа Россия увеличивает число регулярных рейсов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан. Как сообщили в оперштабе, в частности, речь идет об увеличении до 15 полетов в неделю с пяти на маршрутах Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх. Кроме того, из аэропортов России, в которых разрешены международные вылеты, возобновятся рейсы до тех же Хургады и Шарм-эль-Шейха.

«Увеличение числа рейсов будет способствовать большей конкуренции на направлении и снижению цен на 5-15%, тогда как сейчас туры в Египет стартуют от 70 тысяч рублей на двоих на семь ночей», – отметил Горин.