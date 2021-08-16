Эксперт перечислила способы сэкономить на сборах ребенка в школу

Психолог Светлана Тонких посоветовала родителям первоклассников, как собрать ребенка в школу и сэкономить.

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«Достаточно одного — максимум двух комплектов классической формы. Форма сегодня такая универсальная, что она прекрасно сочетается с различными элементами одежды из базового гардероба ребенка», - сказала психолог «Пятому каналу».

В качестве сменной обуви она посоветовала приобрести более «удобный и универсальный» вариант – балетки для девочек и кеды для мальчиков, которые можно носить и вне школьных стен.

Светлана Тонких посоветовала не скупать все канцелярские товары подряд, а купить только самое необходимое. Остальные канцелярские принадлежности можно будет докупить по составленному учителем списку.

Психолог предлагает не покупать первокласснику дорогой смартфон, ведь современный гаджет будет отвлекать ребенка от учебы.

«Купите ребенку более простой телефон, но дополнительно приобретите смарт-часы: с целью безопасности можно много отслеживать из того, что происходит с малышом», - сказала она.

Что касается рюкзака, он должен соответствовать росту будущего первоклассника и иметь анатомическую или ортопедическую спинку.

Также Светлана Тонких советует родителям покупать один букет от класса.

Согласно данным Росстата за 2020 год, собрать первоклассника в школу в прошлом году стоило 18,8 тысячи рублей. Набор первоклассницы обходился родителям дороже – в 23,2 тысячи рублей.

В набор входила школьная форма, обувь, спортивная форма, канцелярские товары и рюкзак.