В Instagram Обаму призвали «помочь Афганистану»

Экс-президент США Барак Обам закрыл комментарии в Instagram в утром 16 августа, на фоне того, как пользователи призывали его что-нибудь сделать в связи с захватом Афганистана боевиками. Об этом сообщает Fox News.

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Комментарии были следующего характера: «Афганистан нуждается в вашей помощи. Пожалуйста, помогите Афганистану».

По состоянию на настоящий момент Обама не прокомментировал стремительно ухудшающуюся ситуацию в Афганистане, где тысячи людей пытаются покинуть страну.

Ранее ИА REGNUMсообщало о том, что в аэропорту Кабула, где скопилось много людей в надежде покинуть Афганистан, были убиты двое вооружённых мужчин. Эти люди были убиты, когда приблизились к американским военным.