Запасы газа в хранилищах Украины сократились на 30%

Объемы запасов газа в подземных хранилищах на территории Украины уменьшились на 30% в сравнении с уровнем 2020-го года. Об этом говорят данные компании «Укртрансгаз» по состоянию на 17 августа.

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По информации на конец минувшей недели в подземных хранилищах Украины находилось 17,6 миллиарда кубометров газа. Это приблизительно 57% от всего возможного объема, который могут вместить в себя эти хранилища на территории государства.

Отмечается, что этот показатель на треть меньше прошлогоднего: к середине августа 2020-го года украинские подземные газовые хранилища были заполнены более чем на 77%.

Ранее сообщалось, что накануне цена на газ на территории Европы достигла рекордного уровня - 580 долларов за одну тысячу кубометров. За один день цена ресурса подскочила на 7,7%.

Также ранее оптовая цена бензина Аи-92 на бирже побила исторические рекорды. В европейской части РФ в ходе торгов она увеличилась на 0,73 процента и достигла значения 58,456 тысячи рублей за тонну. При этом выросла и стоимость бензина Аи-95: она стала больше на 0,83% и составила 59,93 тысячи рублей за тонну. Дизельное топливо, напротив, упало в цене на 0,22%, достигнув 50,9 тысячи рублей.