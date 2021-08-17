«Мы дали им все необходимое»: американцы оправдались за Афганистан

По мнению жителей США, американцы сделали все возможное для Афганистана и не виноваты в резком обострении ситуации в этой стране. Перевод их комментариев соцсетях приводит Regnum.

Напряженность в Афганистане начала расти на фоне вывода американских войск из страны. Основные силы США покинули Афганистан к середине июля. 15 августа Афганистан практически перешел под контроль признанного террористическим и запрещенного в России движения «Талибан». Талибы заняли Кабул, а бывший президент Ашраф Гани бежал из страны. В аэропорте Кабула скопились сотни афганцев, пытавшихся уехать, опасаясь мести со стороны исламистов.

Президент США Джо Байден, выступая по поводу ситуации в Афганистане, заявил, что американские военные не должны гибнуть на войне, которую не хотят вести сами афганцы. По его словам, власти Афганистана лгали, что готовы воевать с талибами, а сами не смогли объединиться и отказались от переговоров. Байден также отметил, что готов к критике за решение вывести войска США, но настаивает на правильности данного шага.

В свою очередь американский политолог Билл Кристол опубликовал в соцсетях сообщение от афганца, который рассказал, что «террористы в Кабуле ходят от двери к двери и убивают пилотов, насилуют их семьи и захватывают их дома».

Однако в комментариях к записи жители США заявили, что афганцы сами виноваты в сложившейся ситуации, их никто не бросал на произвол судьбы и американцы, находившиеся в стране 20 лет, сделали все возможное, чтобы подготовить местное население к своему уходу.

«Почему эти афганские войска, пилоты и т. д. не взяли в руки оружие, вместо того, чтобы писать смс? Мы дали им все необходимое. Все, что им нужно было сделать, это набраться воли и мужества, чтобы стать свободными», — считает @DevilDoggg.

«США и союзникам следовало бы обучать афганских женщин вместо того, чтобы тратить время на мужчин, которым на самом деле наплевать на демократию. Если мы не смогли изменить их сознание через 20 лет, значит, они и не собирались меняться», — уверен @RachelCordes.

Однако были и те, кто упрекнул американские власти в поспешном уходе из Афганистана.

«Америка могла бы поступить более благородно, и эти люди заслужили это», - пишет @tweetmommybop.

В свою очередь, посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил о нормализации обстановки в Кабуле. По его словам, в воскресенье, когда «как карточный домик схлопнулся режим», на улицах чувствовалось безвластие, появились мародеры, «что-то постреливало, где-то что-то горело».