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Медиков предложили премировать за вакцинацию россиян

Елена Прошина
22 минуты назад

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил выплачивать премии медикам, вакцинирующим россиян от коронавируса. Об этом сообщает Russia Today.

Медиков предложили премировать за вакцинацию россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Письмо с этой инициативой Хамзаев направил премьер-министру Михаилу Мишустину. Общественник подчеркнул, что в 2021 году средний и младший медицинский персонал столкнулся с колоссальной нагрузкой, вызванной массовой вакцинацией.

По мнению Хамзаева, премировать необходимо тех медиков, которые не меньше четырех месяцев в течение года участвовали в кампании по вакцинации. Он предложил выплатить им дополнительные два должностных оклада.

В Совете Федерации ранее предложили организовать отдых детей медиков из «красных зон» в оздоровительных лагерях.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак рассказал, что на отдых планируют отправить 11 тысяч детей. Это решение также поможет загрузить здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморского края, подчеркнул он.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин продлил до конца 2021 года выплаты всем, кто помогает больным COVID-19. Речь идет о медиках, соцработниках, военнослужащих, сотрудниках МЧС и других госструктур.

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