Медиков предложили премировать за вакцинацию россиян

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил выплачивать премии медикам, вакцинирующим россиян от коронавируса. Об этом сообщает Russia Today.

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Письмо с этой инициативой Хамзаев направил премьер-министру Михаилу Мишустину. Общественник подчеркнул, что в 2021 году средний и младший медицинский персонал столкнулся с колоссальной нагрузкой, вызванной массовой вакцинацией.

По мнению Хамзаева, премировать необходимо тех медиков, которые не меньше четырех месяцев в течение года участвовали в кампании по вакцинации. Он предложил выплатить им дополнительные два должностных оклада.

В Совете Федерации ранее предложили организовать отдых детей медиков из «красных зон» в оздоровительных лагерях.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак рассказал, что на отдых планируют отправить 11 тысяч детей. Это решение также поможет загрузить здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморского края, подчеркнул он.