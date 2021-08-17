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Автомобили Lada стали дифицитом

Лера Букина
22 минуты назад

Дилеры заявили о дефиците автомобилей Lada в России. В частности, он коснулся и самой востребованной модели - Lada Granta, сообщают РИА Новости. Как отмечается, проблема не будет решена как минимум до сентября.

Автомобили Lada стали дифицитом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дефицит Grant зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе, а также в целом в России, заявил гендиректор группы «Прагматика» и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Владислав Рыдаев.

Нехватка машин коснулась всего модельного ряда Lada, подчеркнул глава совета директоров «БН-Моторс» и вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин. По его словам, речь идет не только о моделях, которые собираются в России, но и импортных.

«У «Автомира», как и у всей остальной дилерской сети, со складами как по этой модели (Lada Granta - ред.), так и по всем другим моделям плохо. Дефицит по всем моделям продлится до начала сентября. Ожидаем смещение спроса в сторону б/у автомобилей», - указали в компании.

В понедельник, 16 августа, «АвтоВАЗ» продолжил свою деятельность после корпоративного отпуска, однако в связи с дефицитом электронных комплектующих не планирует выпускать Lada Granta еще как минимум неделю. Производство модели приостановили практически на месяц с учетом планового отпуска.

Личный счет,Владислав Рыдаев,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",Автоваз,РИА Новости,
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