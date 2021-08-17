«Триллион потрачен в никуда»: в России заявили об ожидаемом конце политики США в Афганистане

В МИДе заявили о закономерности в политике США и НАТО, которая проявляется в тех государствах, в которые они приходят.

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"Триллион потрачен в никуда", - заявил заместитель руководителя МИД РФ Александр Грушко.

Он также добавил, что ситуация в Афганистане - закономерный результат на фоне вывода войск Соединенных Штатов из этой страны.

"Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве ожидания могли быть иными?" - отметил он в беседе с "РИА Новости".

Грушко напомнил о том, как еще 20 годами ранее заявляли о прочности альянса и о том, что "вместе пришли - вместе уйдём". Но теперь "США сказали: "Довольно", и трансатлантическое единение "показало себя во всей красе".

Кроме этого, заместитель министра сказал, что ранее Москва предлагала Штатам вместе продумать алгоритм действий при возможной эвакуации в кризисных ситуациях, но США, по его словам, высокомерно отказали.

Напомним, несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко ухудшилась. Талибы (террористическая группа, запрещена в РФ) начали наступать на крупные города. В воскресенье появилась информация, что мятежники взяли под контроль все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики захватили дворец главы государства.

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, его местонахождение не установлено. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" (террористическая группировка, запрещенная в РФ) Мухаммед Наим заявил, что продолжавшаяся 20 лет война завершена и в ближайшее время станет известно о новой форме правления.