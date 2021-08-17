«Начнут выдавать замуж девочек и вдов»: жительницы Афганистана боятся талибов

Жительницы Афганистана боятся, что с приходом к власти движения «Талибан»* на государственном уровне будет возвращена практика принудительных браков девочек и вдов, которые станут наградой особо отличившимся членам движения. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Reuters Reuters

Напряженность в Афганистане начала расти на фоне вывода американских войск из страны. Основные силы США покинули Афганистан к середине июля. 15 августа Афганистан практически перешел под контроль движения «Талибан»*. Талибы заняли Кабул, а бывший президент Ашраф Гани бежал из страны. В аэропорте Кабула скопились сотни афганцев, пытавшихся уехать, опасаясь мести со стороны исламистов.

Видео дня

При этом официальный представитель движения «Талибан»* Сухайль Шахин ранее заявил, что после установления их власти в стране женщинам придется носить хиджаб, но им будет разрешено покидать свои дома без сопровождения мужчины. Исламисты также планируют уважать права женщин и обеспечат им доступ к образованию и работе.

По словам правозащитницы и политика, бывшего заместителя спикера парламента Афганистана Фавзии Куфи, ее очень сильно беспокоит безопасность женщин после прихода к власти талибов.

Издание отмечает, что уже появилась информация о том, что боевики «ходят от двери к двери и насильно женятся на девочках». Женщин рассматривают как «военные трофеи», которые будут разделены между победителями.

Также стало известно, что от афганок требуют носить паранджу, а сотрудницам некоторых банков запретили возвращаться на работу. При этом в сети появились фотографии из Кабула, на которых девочки утром идут в школу.

В свою очередь первая в Афганистане женщина-мэр города Зарифа Гафари заявила, что боится за свою жизнь.

«Я сижу и жду, пока они придут. Я не могу оставить свою семью. Куда я пойду?» - отметила она.

«Вирусным» в соцсетях также стало видео молодой жительницы Афганистана, которая, плача, говорит о том, что ее «мнение не в счет», всему миру на нее наплевать, так как она родилась не в той стране.