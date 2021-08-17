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Россиянка рассказала о способах бюджетно отдохнуть в Греции

Анна Безрукова
24 минуты назад

Туристка из России отправилась с супругом на греческий остров Родос и отдала за 14 дней бюджетного отдыха 93 тысячи рублей. О том, как прошел отпуск в условиях максимальной экономии, россиянка рассказал на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка рассказала о способах бюджетно отдохнуть в Греции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Говорят, если брать питание по системе «все включено», то выходит одинаково, что покупать продукты и готовить. Это не соответствует действительности. Мы за две недели израсходовали примерно 40 тысяч рублей дополнительно, хотя тур с питанием за 140 тысяч мы бы точно не смогли найти», — написала Светлана Носова.

Супруги выбрали для отдыха местечко Фалираки, которое, как они считают, является прекрасным вариантом для недорогого размещения. При этом туристка посоветовала заранее купить прищепки, фумигатор от комаров, губку и средство для мытья посуды, а также дорожный утюг и разделочную доску.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщал, что отдых в Доминикане выступит одним из наиболее доступных направлений для туристов из РФ. Эксперт уточнил, что в республике большое число отелей с системой «все включено», там также отсутствуют ограничения по ПЦР-тестированию и визам.

В том числе, как отметил Горин, цена бюджетного недельного отдыха для двух человек составит в среднем от 140 тысяч рублей, в том числе перелет. Если приобретать тур с премиальным отелем, то его стоимость может увеличиться до 400–500 тысяч рублей.

Личный счет,Дмитрий Горин,Ассоциация туроператоров России,
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