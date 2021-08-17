Россиянка рассказала о способах бюджетно отдохнуть в Греции

Туристка из России отправилась с супругом на греческий остров Родос и отдала за 14 дней бюджетного отдыха 93 тысячи рублей. О том, как прошел отпуск в условиях максимальной экономии, россиянка рассказал на платформе «Яндекс.Дзен».

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«Говорят, если брать питание по системе «все включено», то выходит одинаково, что покупать продукты и готовить. Это не соответствует действительности. Мы за две недели израсходовали примерно 40 тысяч рублей дополнительно, хотя тур с питанием за 140 тысяч мы бы точно не смогли найти», — написала Светлана Носова.

Супруги выбрали для отдыха местечко Фалираки, которое, как они считают, является прекрасным вариантом для недорогого размещения. При этом туристка посоветовала заранее купить прищепки, фумигатор от комаров, губку и средство для мытья посуды, а также дорожный утюг и разделочную доску.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщал, что отдых в Доминикане выступит одним из наиболее доступных направлений для туристов из РФ. Эксперт уточнил, что в республике большое число отелей с системой «все включено», там также отсутствуют ограничения по ПЦР-тестированию и визам.