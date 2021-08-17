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Талибы объявили о всеобщей амнистии для экс-чиновников правительства

Анна Безрукова
1 час назад

Представители движения «Талибан» (террористическая группа, запрещена в России) объявили о всеобщей амнистии для бывших правительственных чиновников. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на соответствующее заявление.

Талибы объявили о всеобщей амнистии для экс-чиновников правительства
Фото: EPAEPA

Помимо этого, талибы призвали чиновников к возобновлению деятельности в госучреждениях.

«Начинайте работу спокойно», — отмечается в заявлении.

Ранее, 16 августа представитель движения Сухайль Шахин заявил, что «Талибан» (террористическая группа, запрещена в РФ) не допустит в государстве самосуда, и все политические наказания, в частности казни и ампутации конечностей, будут возможны только по решению шариатского суда. Он также отметил, что жителям страны разрешат критиковать кого угодно, но казнить и забивать людей камнями без судебного решения никому не разрешат.

При этом постоянный представитель Афганистана при ООН Гулам Исакзай отметил, что боевики «Талибана» (террористическая группа, запрещена в РФ) уже ищут людей по домам и устраивают над ними жестокие расправы. Он также уверен, что большое количество афганцев не сможет принимать участие в политической, экономической и социальной жизни государства именно из-за власти талибов.

Посол заявил, что выступает от лица «миллионов мужчин, женщин, девочек», которые скоро потеряют свободу и не смогут ходить в школу или на работу. Исакзай уверен, что множество жителей Афганистана не смогут участвовать в политической, экономической и социальной жизни государства именно по причине власти талибов.

Личный счет,Талибан,ООН,
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