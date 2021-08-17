Россиян предупредили о проблемах с банковскими и SIM-картами

Из-за дефицита микрочипов россияне могут столкнуться с проблемами, связанными с получением банковских карт или SIM-карт. Об этом заявил аналитик MForum Analytics Алексей Бойко, передают «Известия».
The Smart Payment Association (SPA) ранее сообщила, что глобальный дефицит микрочипов в ближайшем будущем может отразиться на доступности банковских карт.
Согласно данным ABI Research, в 2021 году в банковском секторе могут недосчитаться около 347 млн карт, в 2022-м — 740 млн.
Как отметил Бойко, если кризис в России обострится, сроки выдачи новых банковских и SIM-карт растянутся. Он предупредил, что банками и операторами будет взиматься дополнительная плата за их выпуск. Бойко не исключил и роста цен за обслуживание, которые закладываются в тариф.
Из-за сокращения производства банковских карт даже на 10% могут возникнуть проблемы в глобальной экономике, следует из анализа компании Gisecke+Devirent.
В пресс-службе Газпромбанка отметили, что нехватка полупроводников действительно повлияла на производство карт. Что касается темпов поставок новых заказов, то они уже сократились. Но там также указали на то, что проблема эта не столь острая.