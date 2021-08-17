Россиян предупредили о проблемах с банковскими и SIM-картами

Из-за дефицита микрочипов россияне могут столкнуться с проблемами, связанными с получением банковских карт или SIM-карт. Об этом заявил аналитик MForum Analytics Алексей Бойко, передают «Известия».

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The Smart Payment Association (SPA) ранее сообщила, что глобальный дефицит микрочипов в ближайшем будущем может отразиться на доступности банковских карт.

Согласно данным ABI Research, в 2021 году в банковском секторе могут недосчитаться около 347 млн карт, в 2022-м — 740 млн.

Как отметил Бойко, если кризис в России обострится, сроки выдачи новых банковских и SIM-карт растянутся. Он предупредил, что банками и операторами будет взиматься дополнительная плата за их выпуск. Бойко не исключил и роста цен за обслуживание, которые закладываются в тариф.

Из-за сокращения производства банковских карт даже на 10% могут возникнуть проблемы в глобальной экономике, следует из анализа компании Gisecke+Devirent.