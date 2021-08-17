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Как урожай зерна отразиться на ценах в магазинах

Лера Букина
49 минут назад

Россию в 2021 году ожидает большой урожай зерновых. О влиянии такого положения на стоимость хлеба в рознице рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

Как урожай зерна отразиться на ценах в магазинах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за аномально жаркой погоды прогнозы по поводу будущего урожая зерновых в России отличаются. Однако все аналитики уверены в том, что в России ожидается богатый урожай.

По мнению Петриченко, в стране соберут более 123 миллионов тонн зерна. В таком случае это будет третий по величине урожай после 2017 года (135,5 миллиона тонн) и 2020-го (133,4 миллиона).

«Это будет третий урожай в новейшей истории России после 1991 года. Я полагаю, что мы соберем более 123 миллионов тонн зерна. Этого более чем достаточно для внутреннего потребления, потому что оно оценивается в районе 80 миллионов тонн», – заявил специалист

На стоимости хлеба в рознице хороший урожай не сильно отразиться, полагает Петриченко. Это обусловлено тем, что зерно в ценовой доле печеного хлеба достигает приблизительно 20%. Все остальное, по его словам, является затратами на производство, упаковку, доставку, рекламу и прочее. В этой связи стоимость зерна в общем потоке не будет значительной, заключил эксперт.

Стоимость продуктов в небольших магазинах в России в июле повысилась на 0,7% в сравнении с июнем, а в годовом выражении — на 6,8%, при этом сильнее всего за месяц выросли в цене, в частности, творог, пельмени и минеральная вода. Об этом свидетельствуют данные «Эвотор».

Личный счет,Владимир Петриченко,ИА Sputnik,
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