Спрос на билеты в Анапу рухнул из-за наводнения

Каждый пятый турист отказался от поездок в Анапу в августе. Сильнее всего рухнул спрос на авиабилеты, следует из исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру». В целом спрос на отдых в Краснодарском крае в середине августа сократился на 5–20% в зависимости от города по сравнению с июлем. Аналитики называют причиной ливни, которые накрыли край 13 августа и вызвали наводнение.

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Согласно данным «Туту.ру», сильнее всего упал спрос на билеты в Анапу (на 20%). В Геленджик в середине августа оформили на 12,5% билетов меньше, чем в начале месяца. Спрос на авиабилеты в Сочи и Краснодар сократился на 3–5%.

«Колебания спроса в пределах 3–5% — это норма. Можно сказать, что спрос на билеты в Сочи и Краснодар остался на прежнем уровне. А вот снижение спроса на билеты в Геленджик и Анапу можно связать с природными катаклизмами»,— сообщила ТАСС руководитель пресс-службы сервиса Наталья Анисимова.

Средняя стоимость билета в Анапу с вылетом 9–15 августа составила 5680 рублей в одну сторону. Это на 3% меньше, чем с вылетом на неделю раньше. На столько же, до 6260 рублей, сократилась средняя стоимость авиабилета в Краснодар. Сильнее всего подешевели авиабилеты в Геленджик — на 14% (до 5700 рублей). Улететь в Сочи стало на 5% дешевле (5600 рублей).

13 августа мезоциклон накрыл территорию Краснодарского края. Прошедшие ливни разрушили трассы и подтопили сотни домов. Тысячи людей остались без электричества. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введён режим чрезвычайной ситуации. Власти развернули 76 пунктов временного размещения в нескольких районах.