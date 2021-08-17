Куда вложить 1000 рублей и получить доход

Инвестировать незначительную сумму, например, 1 тысячу рублей целесообразно в акции других стран или крупных компаний, а также золото и облигации, заявил РИА Новости вице-президент отдела брокерского обслуживания Райффайзенбанка Эдуард Данилов.

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«Сейчас индустрия позволяет составить диверсифицированный портфель практический с любой суммой. За 1000 рублей можно разом купить часть китайских акций или высокотехнологичных американский компаний», - отметил он.

Как указал Данилов, составлять диверсифицированный портфель акций американских компаний самим достаточно проблематично, в таком случае лучше рассчитывать на фонды. Он указал на наличие фондов акций IT-сектора, реальной промышленности и фондов крупнейших американских компаний. Так, Данилов рекомендует разбавить свой портфель акциями различных стран. Еще один вариант, по его словам, - золото. Эксперт отметил, что хранить его дома не следует.

«Фонд на золото – практичный вариант для частного инвестора», - отмечает Данилов.

Специалист указал и на возможность инвестировать незначительную сумму в рублевые облигации или номинированные в евро или долларах евробонды. Они, по его мнению, могут заменить валютные депозиты.