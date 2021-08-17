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Куда вложить 1000 рублей и получить доход

Лера Букина
36 минут назад

Инвестировать незначительную сумму, например, 1 тысячу рублей целесообразно в акции других стран или крупных компаний, а также золото и облигации, заявил РИА Новости вице-президент отдела брокерского обслуживания Райффайзенбанка Эдуард Данилов.

Куда вложить 1000 рублей и получить доход
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас индустрия позволяет составить диверсифицированный портфель практический с любой суммой. За 1000 рублей можно разом купить часть китайских акций или высокотехнологичных американский компаний», - отметил он.

Как указал Данилов, составлять диверсифицированный портфель акций американских компаний самим достаточно проблематично, в таком случае лучше рассчитывать на фонды. Он указал на наличие фондов акций IT-сектора, реальной промышленности и фондов крупнейших американских компаний. Так, Данилов рекомендует разбавить свой портфель акциями различных стран. Еще один вариант, по его словам, - золото. Эксперт отметил, что хранить его дома не следует.

«Фонд на золото – практичный вариант для частного инвестора», - отмечает Данилов.

Специалист указал и на возможность инвестировать незначительную сумму в рублевые облигации или номинированные в евро или долларах евробонды. Они, по его мнению, могут заменить валютные депозиты.

Всепогодные фонды подходят осторожным инвесторам, отметил Данилов. Они являются наиболее диверсифицированными из всей линейки фондов, заключил он.

Личный счет,Райффайзенбанк Австрия,РИА Новости,
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