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Англичане восхитились российским флотом в проливе Ла-Манш

Алиса Селезнёва
26 минут назад

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились отрядом российских военных кораблей, которые прошли через пролив Ла-Манш. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Англичане восхитились российским флотом в проливе Ла-Манш
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее российские суда во главе с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирала Кулакова» направились в пролив Ла-Манш. В отряд также вошли корвет «Гремящий» и тральщик «Виктор Емельянов».

Новость о прохождении российских кораблей оценили читатели британского издания.

«Флот России гораздо эффективнее защитил бы берега Великобритании, чем наш собственный», - заявил один из пользователей.

Еще один участник обсуждения высказал мнение, что Россия «посылает свой флот во все точки мира», пока американский президент Джозеф Байден и администрация США озабочены «разрушением Афганистана и превращением мужчин в женщин».

Ранее Россия заявила о наблюдении за британским патрульным кораблем Trent, который вошел в Черное море и направился к Одессе. При этом читатели Daily Mail отмечали, что Британия смогла отправить в Черное море только маленький Trent и заявили, что он был бы куда нужнее в Ла-Манше, чтобы «защищать страну от потоков мигрантов».

Позднее, 23 июня, британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После чего Defender покинул российские воды.

Президент Владимир Путин в ходе «Прямой линии» отметил, что ситуация с эсминцем была спланированной провокацией, чтобы оценить реакцию России.

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