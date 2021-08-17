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Комитет защиты журналистов Афганистана выразил опасения за жизни сотрудников  СМИ

Анна Безрукова
1 час назад

В Комитете защиты журналистов Афганистана выразили озабоченность относительно безопасности сотрудников афганских СМИ и призвали США обеспечить охрану их жизней. Об этом сообщает агентство The Khaama Press.

Комитет защиты журналистов Афганистана выразил опасения за жизни сотрудников СМИ
Фото: ReutersReuters

"В условиях, когда движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) контролирует практически всю территорию Афганистана, Комитет защиты журналистов выражает тревогу относительно безопасности сотрудников афганских СМИ, как мужчин, так и женщин, и обращается к Соединенным Штатам с призывом об обеспечении охраны их жизней, - цитирует агентство сообщение комитета. - Комитет просит Штаты облегчить афганским журналистам безопасный выезд из государства и помочь в ускоренном получении виз".

"Америка несет особую ответственность за афганских журналистов, обеспечивающих живой поток данных и сообщающих всему миру о происшествиях в своей стране, - отметили в комитете. - Администрация Байдена способна и обязана предпринять все возможное в целях защиты свободы печати и обеспечения прав журналистов страны и других сотрудников СМИ".

По информации агентства, в первый же день входа талибов в Кабул Национальное радио Афганистана и Телевидение Республики Афганистан приостановили вещание в прямом эфире, работников распустили по домам. Охранников телевизионных каналов Shamshad и TOLO News разоружили, TOLO News больше не осуществляет вещание в прямом эфире. Талибы (террористическая организация, запрещенная в РФ) сказали, что будут обеспечивать безопасность этих телеканалов.

Личный счет,Талибан,
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