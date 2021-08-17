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СМИ: члены экипажа разбившегося в Подмосковье Ил-112В погибли

Анна Безрукова
25 минут назад

Экипаж разбившегося в Подмосковье Ил-112В, согласно предварительной информации, погиб. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

«По предварительным данным, все члены экипажа, находившиеся на борту, погибли. Воздушное судно в процессе падения полностью разрушено и загорелось», - уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В рухнул в подмосковной Кубинке. Представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) подтвердили эти данные.

Трагедия произошла в процессе тренировочного полета. Причины ЧП будет расследовать спецкомиссия.

«В процессе осуществления тренировочного полета при заходе на посадку рядом с аэродромом Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В», — уточняется в сообщении ОАК.

Как гласят предварительные данные, причиной трагедии явился отказ двигателя. Как пояснили очевидцы, накануне падения загорелся правый двигатель, сообщал РЕН ТВ.

Телеграм-канал «IZ.RU» разместил видеокадры с места произошедшего.

Самолет предназначен для перевозки легкого вооружения и военной техники, а также грузов и личного состава. Ожидается, что Ил-112В придет на смену Ан-24 и Ан-26, на данный момент устаревшим. Он способен взлетать и садиться на небольшие малооборудованные аэродромы с разным покрытием взлетно-посадочных полос.

Личный счет,Видео,РИА Новости,
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