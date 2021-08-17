СМИ: члены экипажа разбившегося в Подмосковье Ил-112В погибли

Экипаж разбившегося в Подмосковье Ил-112В, согласно предварительной информации, погиб. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на собственный источник.

«По предварительным данным, все члены экипажа, находившиеся на борту, погибли. Воздушное судно в процессе падения полностью разрушено и загорелось», - уточнил собеседник агентства.

«В процессе осуществления тренировочного полета при заходе на посадку рядом с аэродромом Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В», — уточняется в сообщении ОАК.

Самолет предназначен для перевозки легкого вооружения и военной техники, а также грузов и личного состава. Ожидается, что Ил-112В придет на смену Ан-24 и Ан-26, на данный момент устаревшим. Он способен взлетать и садиться на небольшие малооборудованные аэродромы с разным покрытием взлетно-посадочных полос.