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Кто сможет выйти на пенсию раньше срока

Лера Букина
1 час назад

Медицинским работникам, лечившим больных коронавирусом в 2020 году, предоставят льготу в виде двойного трудового стажа. Благодаря этому граждане смогут выйти раньше срока, сообщили в Пенсионном фонде России.

Кто сможет выйти на пенсию раньше срока
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отдельным категориям медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, периоды такой работы с 1 января по 30 сентября 2020 года учитываются в льготном порядке. День работы — как два дня», — сказано на сайте ПФР.

Как отмечается, в стаж включают периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период больничных и декретов и отпусков. Учитывают выходные дни, которые приходятся на период работы.

В ПФР указали, что по закону досрочно выйти на пенсию по старости могут медики, которые проработали в сельской местности и поселках городского типа не менее 25 лет. Это также касается медицинского персонала, который работал в городах не менее 30 лет.

В августе пенсионерам начали направлять единовременную выплату в размере до 10 тысяч рублей. Для этого требуется трудовой стаж от 12 лет и пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

Как рассказали специалисты отделения Пенсионного фонда России по Чеченской республике, если воспользоваться пенсионными накоплениями позже положенного срока, то можно будет рассчитывать на больший размер.

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