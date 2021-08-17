Названы две основные версии крушения Ил-112В в Подмосковье

Среди основных версий крушения Ил-112В в Подмосковье рассматриваются техническая неисправность и ошибка экипажа. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет ТАСС.

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Сегодня стало известно, что в Подмосковье потерпел крушение опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В6.

«Пока две версии: и ошибка пилотирования, и техническая неисправность», - пояснил источник в правоохранительных органах.

По данным РЕН ТВ, самолет упал в районе лесополосы между аэродромом «Кубинка», на борту могли находиться три человека. Их судьба пока неизвестна. По словам очевидцев, падению предшествовало возгорание правого двигателя.