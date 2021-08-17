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Льготную семейную ипотеку продлили до конца 2023 года

Лера Букина
51 минуту назад

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о продлении льготной семейной ипотеки до конца 2023 года, передает РИА Новости.

«Льготная семейная ипотека продлена до конца 2023 года. Кроме того, по решению главы государства воспользоваться ей смогут не только родители двух и более детей, а уже при рождении первенца», — сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства, трансляцию которого ведет youtube-канал «Россия 24».

Благодаря программе российские семьи, имеющие ребенка или несколько детей, могут оформить ипотечный кредит на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома по льготной ставке до 6%.

Государственная программа льготного жилищного кредитования семей, имеющих ребенка или нескольких детей, имеет ряд преимуществ. Так, семьи могут получить кредит с низкой фиксированной процентной ставкой, рефинансировать текущий ипотечный кредит по льготной ставке, купить у застройщика не только строящееся, но и готовое жилье на первичном рынке недвижимости.

Кроме того, программа позволяет использовать кредит на приобретение вторичного жилья в сельском поселении на территории Дальневосточного федерального округа, а также получить кредит на льготных условиях для строительства индивидуального жилого дома или приобретения земельного участка и строительства индивидуального жилого дома в России.

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