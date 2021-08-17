21 млрд выделит кабмин на выплаты малообеспеченным семьям

Правительство России выделит дополнительные 21 млрд руб. на выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о поддержке малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет. По инициативе президента им предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребенка. Направим на такие выплаты свыше 21 млрд руб.», - заявил Мишустин.

Он отметил, что это дополнительные средства к 254 млрд руб., которые уже выделены в текущем году для субъектов РФ.