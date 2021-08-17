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Правительство РФ выделит еще 21 млрд руб. на выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет

Агентство «Москва»
39 минут назад

Правительство России выделит дополнительные 21 млрд руб. на выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

21 млрд выделит кабмин на выплаты малообеспеченным семьям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о поддержке малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет. По инициативе президента им предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребенка. Направим на такие выплаты свыше 21 млрд руб.», - заявил Мишустин.

Он отметил, что это дополнительные средства к 254 млрд руб., которые уже выделены в текущем году для субъектов РФ.

Ранее «Известия» сообщали, что депутаты внесут в Госдуму законопроект о продовольственно-лекарственном сертификате для малоимущих семей. Они позволят гражданам приобретать на выделенную фиксированную сумму социально значимые товары первой необходимости и лекарства. Предполагается, что номинальная стоимость такого сертификата составит 30% от величины прожиточного минимума на душу населения в среднем по России.

Личный счет,Михаил Мишустин,Госдума,Правительство РФ,газета "Известия",
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