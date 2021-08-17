Толпы и «непонятные жировые пятна»: туристка пожаловалась на пляж Адлера

Автор блога «Записки на коленке» на платформе «Яндекс.Дзен» рассказала о своем отдыхе в Адлере. Она посетила пляж Чкаловский, который, по ее мнению, за последние несколько лет изменился в лучшую сторону, но море чище не стало.

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По словам туристки, на пляже работают спасатели, есть кабинки для переодевания и душ. За пляжем хорошо следят, убирают мусор и выравнивают гальку после шторма.

«Но вот людей на пляже очень много Даже найти место проблема. < > При всей благополучности и ухоженность пляжа, море на Чкаловском очень грязное. Мутное. Есть какие-то непонятные «жировые» пятна», - написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Автор «Записок на коленке» отметила, что точно не стала бы купаться на Чкаловском, «максимум - позагорать».

Своим опытом отдыха на черноморском побережье России ранее поделилась двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Она рассказала, что «антураж» Сочи напомнил ей детство, а ходить по пляжу и купаться оказалось неудобно.