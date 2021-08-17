Готовимся к 1 сентября: зачем первоклассникам смартфон

Сегодня даже первоклассникам необходимы смартфоны, поскольку туда можно закачать различные обучающие приложения, сообщил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

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«Некоторые виды техники ребенку нужно будет использовать даже в начальных классах школы, например, смартфон. Во-первых, через него в случае необходимости ребенок и родитель смогут связаться друг с другом. Во-вторых, сегодня магазины приложений предлагают широкий выбор обучающих программ, например, для пополнения словарного запаса или обучения русскому и английскому языку», — заявил он.

По словам Кувикова, современное поколение быстро осваивает технику, отметил он. Также специалист указал на умение некоторых детей печатать на клавиатуре и искать без чьей-либо помощи ролики и мультфильмы в YouTube. Кувиков также подчеркнул, что ограничение времени использования гаджетов для детей необходимо, однако навык управления техникой и быстрого поиска информации является очень полезным для школьников.

Специалист напомнил о том, что функция родительского контроля поможет защитить ребенка от потенциально опасного контента. Он также указал на возможность установить ограничение на скачивание игр из магазина приложений. Кувиков считает, что ученикам начальных классов лучше покупать бюджетный вариант смартфонов с большим дисплеем.