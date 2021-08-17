Лавров рассказал о переговорах с ЕС по взаимному признанию сертификатов вакцинации

Россия ведет переговоры с Евросоюзом на тему взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

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«Сейчас, как вы знаете, идет предметный, профессиональный разговор по линии нашего Минздрава и института Гамалеи при нашей, конечно, поддержке внешнеполитической о взаимном признании так называемых ковидных сертификатов», – заявил он.

Он отметил, что представители Евросоюза уже проявили «политическую волю». Сейчас власти решают отдельные технические и правовые вопросы, вроде защиты персональных данных, обеспечения технической совместимости процедур и прочего.

Он подчеркнул, что Россия готова и собирается продолжать вести «прагматичный, профессиональный диалог».

«Но очень рассчитываем, что затяжки, которые имеют явный признак такой политизации, они прекратятся, и мы достигнем договоренности, которая будет отвечать интересам и российских граждан, и граждан стран Евросоюза», – отметил он.