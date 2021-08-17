Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Лавров рассказал о переговорах с ЕС по взаимному признанию сертификатов вакцинации

Елена Прошина
29 минут назад

Россия ведет переговоры с Евросоюзом на тему взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Лавров рассказал о переговорах с ЕС по взаимному признанию сертификатов вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас, как вы знаете, идет предметный, профессиональный разговор по линии нашего Минздрава и института Гамалеи при нашей, конечно, поддержке внешнеполитической о взаимном признании так называемых ковидных сертификатов», – заявил он.

Он отметил, что представители Евросоюза уже проявили «политическую волю». Сейчас власти решают отдельные технические и правовые вопросы, вроде защиты персональных данных, обеспечения технической совместимости процедур и прочего.

Он подчеркнул, что Россия готова и собирается продолжать вести «прагматичный, профессиональный диалог».

«Но очень рассчитываем, что затяжки, которые имеют явный признак такой политизации, они прекратятся, и мы достигнем договоренности, которая будет отвечать интересам и российских граждан, и граждан стран Евросоюза», – отметил он.

Напомним, что о ведении переговоров еще в начале августа сообщил постпред РФ в Евросоюзе Владимир Чижов. Он отметил, что российская сторона делает акцент на том, что граждане не должны подвергаться дискриминации.

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители