Wildberries ввёл комиссию за оплату через Visa и Mastercard

Интернет-магазин Wildberries ввёл комиссию в 2% за оплату покупок с помощью международных платёжных систем — Visa, Mastercard и др. Онлайн-ретейлер предложил экономить на комиссиях, рассчитываясь с помощью российских платёжных систем — «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) или SberPay. Теперь при заказе покупателю сообщается, сколько ему придётся доплатить при оплате через иностранные сервисы.

Об этом сообщил Forbes. На странице с оповещением о комиссии клиентам предлагается выбрать расчёт без переплаты с помощью российских сервисов.

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«Благодаря появлению нового функционала формирование цены на товар стало ещё более прозрачным для покупателей: в ней учтены не только действующие промоакции и персональные скидки по программе лояльности, но и комиссии платёжных систем. Пользователи теперь видят, как складывается цена на товар и как они смогут дополнительно сэкономить при покупках», — рассказали в пресс-службе Wildberries.

В пресс-релизе компании отмечается, что сейчас на Wildberries представлено более 14,5 млн товарных позиций 260 000 российских предпринимателей и компаний.

В Visa подчеркнули, что компания обеспокоена решением Wildberries.

«Мы последовательно выступаем против практики введения комиссий, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе», — прокомментировал РИА «Новости» представитель платежной системы. В компании также сказали, что в настоящий момент изучают ситуацию.

Национальную систему платёжных карт, на базе которой созданы карты «Мир» и СБП, Банк России учредил в 2014 году. Карты «Мир» в обязательном порядке выдаются пенсионерам, госслужащим и бюджетникам — на них переводятся пенсии и зарплаты. Запущенная в 2019 году СБП позволяет россиянам переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона, а также оплачивать покупки, услуги ЖКХ и совершать другие виды переводов. На 1 августа в СБП было 208 банков-участников. Систему платёжных сервисов SberPay Сбербанк запустил в июле прошлого года. Она позволяет оплачивать товары и услуги в интернете с помощью приложения «Сбербанк Онлайн» или SMS-банка.