Рухнувшим в Подмосковье Ил-112В управлял герой России Николай Куимов

За штурвалом потерпевшего крушение в Подмосковье Ил-112В находился летчик-испытатель, герой России Николай Куимов. Об этом передает ТАСС.
В самолете присутствовал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил» Николая Куимова, летчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева
Отмечается, что летчик-испытатель первого класса, Герой России, шеф-пилот "Ил" Куимов был участником испытаний Ил-96-300ПУ и Ил-76МФ. Кроме этого, принимал широкое участие в испытаниях Ил-114-100 и Ил-112В. В целом Куимовым было освоено свыше 35 типов самолетов. Он является выпускником Тамбовского высшего военного авиационного училища летчиков имени М. М. Расковой, а в 1989 году закончил обучение в Центре подготовки летчиков-испытателей Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова. С начала 1990-х годов трудился в качестве летчика-испытателя ОКБ имени Ильюшина.
Также известно, что 30 марта 2019 года Куимов командовал экипажем, совершившим первый испытательный полет опытного образца новейшего отечественного легкого военно-транспортного самолета ИЛ-112В.
Ранее сообщалось, что опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В упал в подмосковной Кубинке. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) подтвердили эти сведения.
ЧП произошло в ходе тренировочного полета. Причины произошедшего установит спецкомиссия.