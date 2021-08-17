Рухнувшим в Подмосковье Ил-112В управлял герой России Николай Куимов

Отмечается, что летчик-испытатель первого класса, Герой России, шеф-пилот "Ил" Куимов был участником испытаний Ил-96-300ПУ и Ил-76МФ. Кроме этого, принимал широкое участие в испытаниях Ил-114-100 и Ил-112В. В целом Куимовым было освоено свыше 35 типов самолетов. Он является выпускником Тамбовского высшего военного авиационного училища летчиков имени М. М. Расковой, а в 1989 году закончил обучение в Центре подготовки летчиков-испытателей Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова. С начала 1990-х годов трудился в качестве летчика-испытателя ОКБ имени Ильюшина.