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Часть российских школьников обеспечат бесплатной одеждой

Лера Букина
1 час назад

Российским школьникам, потерявшим родителей во время учебы в школе и детям-сиротам, не успевшим получить аттестат до совершеннолетия и продолжающим учиться, предоставят право на бесплатную одежду, проезд, медобслуживание, питание и школьные учебники. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, передает РИА Новости.

Часть российских школьников обеспечат бесплатной одеждой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для ребят, которые по разным причинам остались без родителей во время учебы в вузах и техникумах, действуют различные льготы и преференции», - подчеркнул премьер-министр.

Как отметил Мишустин, дети-сироты находятся на полном обеспечении государства. Он указал на то, что такой подход будет справедливым из-за того, что их жизненная ситуация действительно сложная.

"Распространим такие социальные гарантии и на ребят, которые потеряли обоих или единственного родителя во время учебы в школе. Воспользоваться ими смогут и и дети-сироты, которые не успели получить аттестат до совершеннолетия и продолжают учиться. Это будет справедливо. Они находятся в действительно трудной жизненной ситуации. Важно сделать так, чтобы у них было все необходимое для нормальной жизни", - добавил Мишустин.

Личный счет,Михаил Мишустин,РИА Новости,
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