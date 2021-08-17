Часть российских школьников обеспечат бесплатной одеждой

"Распространим такие социальные гарантии и на ребят, которые потеряли обоих или единственного родителя во время учебы в школе. Воспользоваться ими смогут и и дети-сироты, которые не успели получить аттестат до совершеннолетия и продолжают учиться. Это будет справедливо. Они находятся в действительно трудной жизненной ситуации. Важно сделать так, чтобы у них было все необходимое для нормальной жизни", - добавил Мишустин.