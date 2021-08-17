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В результате стрельбы из вертолета США погибли трое жителей Кабула

Анна Безрукова
1 час назад

Три человека убиты, десять ранены в результате стрельбы из вертолета США, пролетавшего над одним из кварталов Кабула. Об этом сегодня, 17 августа сообщило афганское агентство Pajhwok.

В результате стрельбы из вертолета США погибли трое жителей Кабула
Фото: ReutersReuters

По его сведениям, выстрелы были сделаны над кабульским районом Дех-Сабз. О других подробностях пока не сообщается.

Ранее, 16 августа сообщалось о стрельбе американских военных в аэропорту Кабула. По кадрам, выложенным в Сети, видно, что толпа афганцев быстро убегает по взлетно-посадочной полосе от солдат, открывших по ним предупредительный огонь. По данным источника РИА Новости, в результате этого происшествия погибли несколько человек.

Также накануне телеканал Аl Jazeera сообщал, что в единственном аэропорту столицы Афганистана отмечается неразбериха из-за вертолетов, на борту которых эвакуируют сотрудников дипмиссий. Кроме этого, здание воздушной гавани штурмовали опасающиеся новой власти местные жители.

Напомним, несколькими неделями ранее на фоне вывода из Афганистана американского контингента положение дел в республике резко обострилось. Так, талибы (террористическая группа, запрещена в РФ) начали наступление на большие города. В минувшее воскресенье появились данные, что мятежники взяли под контроль все погранпереходы. Позже в тот же день боевики сообщили, что заняли дворец президента страны.

Глава Афганистана Ашраф Гани бежал, о его местонахождении ничего не сообщается. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" (террористическая группа, запрещенная в РФ) Мухаммед Наим заявил, что продолжавшаяся в течение 20 лет война подошла к концу и в скором времени будет сообщено о форме правления.

Личный счет,Ашраф Ахмадзай,Талибан,
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