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Германия не смогла вывезти своих граждан из Кабула

Анна Безрукова
1 час назад

Самолет военно-воздушных сил Германии после ряда попыток смог приземлиться в аэропорту Кабула и взял на борт всего семь человек по причине сложных условий из соображений безопасности. Об этом сегодня, 17 августа сообщили в министерстве иностранных дел ФРГ, сообщает Kp.ru.

Германия не смогла вывезти своих граждан из Кабула
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ночью из афганской столицы эвакуировали семь человек. Из-за нестабильной обстановки, постоянных перестрелок на пропускном пункте, отсутствия защиты нам не удалось обеспечить допуск в аэропорт других граждан Германии и людей, которых требовалось эвакуировать», - отмечается в сообщении.

В немецком ведомстве пояснили, что взять на борт военного судна других людей, которые находились в гражданской части аэропорта, тоже не вышло, поскольку это не допустили службы безопасности. Отмечается, что самолет приземлялся в сложных условиях: борт в течение нескольких часов кружил в небе над Кабулом в ожидании получения на посадку из-за скопления людей на взлетно-посадочной полосе.

Ранее, 16 августа появилось сообщение о стрельбе американских военных в аэропорту Кабула. По кадрам, опубликованным в интернете, видно, что толпа афганцев быстро бежит по взлетно-посадочной полосе от солдат, которые начали по ним предупредительный огонь. По сведениям источника РИА Новости, в результате погибли несколько человек.

Также вчера телеканал Аl Jazeera сообщал, что в аэропорту Кабула произошла неразбериха из-за вертолетов, на борту которых перевозят представителей дипмиссий. Помимо этого, здание воздушной гавани штурмовали местные жители, боящиеся установления новой власти.

Личный счет,Комсомольская правда,РИА Новости,
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