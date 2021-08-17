Германия не смогла вывезти своих граждан из Кабула

Самолет военно-воздушных сил Германии после ряда попыток смог приземлиться в аэропорту Кабула и взял на борт всего семь человек по причине сложных условий из соображений безопасности. Об этом сегодня, 17 августа сообщили в министерстве иностранных дел ФРГ, сообщает Kp.ru.

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«Ночью из афганской столицы эвакуировали семь человек. Из-за нестабильной обстановки, постоянных перестрелок на пропускном пункте, отсутствия защиты нам не удалось обеспечить допуск в аэропорт других граждан Германии и людей, которых требовалось эвакуировать», - отмечается в сообщении.

В немецком ведомстве пояснили, что взять на борт военного судна других людей, которые находились в гражданской части аэропорта, тоже не вышло, поскольку это не допустили службы безопасности. Отмечается, что самолет приземлялся в сложных условиях: борт в течение нескольких часов кружил в небе над Кабулом в ожидании получения на посадку из-за скопления людей на взлетно-посадочной полосе.

Ранее, 16 августа появилось сообщение о стрельбе американских военных в аэропорту Кабула. По кадрам, опубликованным в интернете, видно, что толпа афганцев быстро бежит по взлетно-посадочной полосе от солдат, которые начали по ним предупредительный огонь. По сведениям источника РИА Новости, в результате погибли несколько человек.