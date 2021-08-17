«Проект могли похоронить»: эксперт о самолете Ил-112

Проект нового военного транспортного самолета Ил-112, который разбился сегодня при полете в Подмосковье, мог быть «похоронен» несколько лет назад, если бы не усилия конструкторов. Об этом пишет военный корреспондент и автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов.
«Ил-112 это действительно машина с очень тяжелой судьбой. Был момент, когда этот проект и вовсе могли похоронить. Все к этому шло. Заявленные сроки истекали, в документации новым руководством были найдены колоссальные ошибки. В том числе и в расчетах. Но в какой-то момент команде «Илюшина» все-таки удалось переломить ситуацию», - отметил он.
Военкор напомнил, что впервые Ил-112 поднялся в воздух два года назад и его полет «стал громким событием в современной истории российского авиастороения».
По мнению Пегова, сегодняшний вылет самолета, закончившийся трагедией, также был испытательным.
Сегодня опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В рухнул в подмосковной Кубинке. Трагедия произошла в процессе тренировочного полета. По предварительным данным, все члены экипажа, находившиеся на борту, погибли. Сам самолет в процессе падения загорелся.
Ранее у разбившегося в Подмосковье Ил-112В фиксировали небольшие проблемы с правым двигателем. В 2019 году в ходе испытаний на земле произошел отказ из-за автоматики, в другой раз перед посадкой в ходе тестового полета один двигатель переключился с автоматической системы управления на гидромеханическую. Однако накануне полета, закончившегося трагедией, Ил-112В прошел стандартный досмотр и никаких проблем выявлено не было.