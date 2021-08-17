«Проект могли похоронить»: эксперт о самолете Ил-112

Проект нового военного транспортного самолета Ил-112, который разбился сегодня при полете в Подмосковье, мог быть «похоронен» несколько лет назад, если бы не усилия конструкторов. Об этом пишет военный корреспондент и автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов.

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«Ил-112 это действительно машина с очень тяжелой судьбой. Был момент, когда этот проект и вовсе могли похоронить. Все к этому шло. Заявленные сроки истекали, в документации новым руководством были найдены колоссальные ошибки. В том числе и в расчетах. Но в какой-то момент команде «Илюшина» все-таки удалось переломить ситуацию», - отметил он.

Военкор напомнил, что впервые Ил-112 поднялся в воздух два года назад и его полет «стал громким событием в современной истории российского авиастороения».

По мнению Пегова, сегодняшний вылет самолета, закончившийся трагедией, также был испытательным.

Сегодня опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В рухнул в подмосковной Кубинке. Трагедия произошла в процессе тренировочного полета. По предварительным данным, все члены экипажа, находившиеся на борту, погибли. Сам самолет в процессе падения загорелся.