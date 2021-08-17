Нефтяное пятно в море у Новороссийска исчезло

На радиолокационных снимках со спутников больше не заметны следы утечки нефти, произошедшей в Черном море в районе Новороссийска. Новые спутниковые снимки опубликовал Институт космических исследований РАН.

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На радиолокационных изображениях, сделанных 7 и 8 августа спутниками Sentinel-1 (ESA) и спутниковым сервисом VEGA-Science, запечатлены затемненные области - в Институте космических исследований объяснили, что так проявляет себя нефтяная пленка на поверхности воды.

На спутниковом снимки от 12 августа следов пятна не оказалось. По словам ученых, это объясняется естественными процессами: тяжелые фракции нефти опускаются под воду, а легкие испаряются.

Разлив нефти в районе поселке Южная Озереевка неподалеку от Новороссийска произошел 7 августа. Это случилось во время погрузки сырой нефти на греческое судно Minerva Symphony через выносное причальное устройство с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

По первичным данным КТК, площадь загрязнения составила 200 квадратных метров. 8 августа в Южной транспортной прокуратуре сообщили о локализации разлива нефти.

Позже институт космических исследований РАН предоставил данные со спутников, согласно которым площадь разлива в 400 тысяч раз выше, чем было объявлено сначала.

Из-за разлива нефти возбудили уголовное дело о загрязнении морской среды, причинившем существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде (часть 2 статьи 252 УК РФ).