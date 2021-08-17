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Россияне смогут узнавать об остатке маткапитала в МФЦ за день

Лера Букина
37 минут назад

Минтруд подготовил проект, который предполагает сокращение срока информирования о размере материнского капитала через МФЦ до одного дня, заявили журналистам в пресс-службе министерства. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Россияне смогут узнавать об остатке маткапитала в МФЦ за день
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Документ разработан для упрощения процедуры и сокращения сроков информирования о размере материнского (семейного) капитала. Теперь узнать сведения об остатке материнского (семейного) капитала через МФЦ можно будет за один день. Ранее на это требовалось до 5 дней», - подчеркнули в министерстве.

Согласно нововведению теперь нужно будет заполнить запрос, а не заявление. Саму информацию предоставят в виде выписки. Это, как отмечается, поможет сократить срок предоставления услуги. Выписка направляется в личный кабинет заявителя на портале.

Президент России Владимир Путин недавно пообещал рассмотреть возможность использования материнского капитала на ремонт жилья. Президент напомнил, что все ограничения, связанные с использованием материнского капитала, продиктованы необходимостью защитить эти деньги от злоупотреблений и манипуляций с выплатами.

О возможности расширить использование материнского капитала в конце мая говорил зампред Совета безопасности РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на форуме «Большой семейный совет» 31 мая.

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