«Били шлангом, пока не упала»: как жили женщины при талибах

Американская фотожурналистка Линси Аддарио рассказала о жизни афганских женщин при «Талибане» (запрещенная в России террористическая организация) в 1996-2001 годах и заявила, что возвращение талибов станет катастрофой для них. Статью Аддарио опубликовал журнал The Atlantic.

Фото: Reuters Reuters

Аддарио, сделавшая серию репортажей из Афганистана, рассказала историю афганской активистки Шукрии Баракзай, которая летом 1999 года проснулась с головокружением и лихорадкой и отправилась к врачу. По правилам талибов, на улице она могла появляться только в сопровождении мужчины, но муж Баракзай был на работе. Женщина побрила голову своей маленькой дочери, переодела ее в мальчика, надела на себя паранджу и отправилась к доктору.

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Когда Баракзай с дочерью вышли от врача с рецептом, рядом с ними остановился грузовик с талибами из министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока. Эти люди регулярно разъезжали по Кабулу на пикапах в поисках афганцев, чтобы публично наказать их за нарушение морального кодекса.

Хитрость с переодеванием дочери не помогла, талибы выскочили из грузовика и начали хлестать Баракзай резиновым шлангом, пока та не упала.

До начала гражданской войны в Афганистане Баракзай изучала гидрометеорологию и геофизику в Кабульском университете. Когда Баракзай оправилась от избиения, она начала проводить подпольные уроки для девочек в большом многоквартирном комплексе, где жила с семьей. Позже она участвовала в разработке Конституции Афганистана и два срока проработала в парламенте.

Аддарио отметила, что при талибах образование и работа для женщин и девочек были запрещены почти при любых обстоятельствах, лишь некоторым из них разрешалось выучиться на врача и затем работать. Для всех жителей Афганистана были запрещены любые виды развлечений: музыка, телевидение, общение между полами вне семьи.

«Матчи на стадионе Гази в Кабуле был заменены публичными казнями по пятницам после молитвы. Члены «Талибана» использовали бульдозеры или танки, чтобы обрушить камни на головы мужчин-геев. Людям, которые воровали, отрезали руки, а обвиняемых в прелюбодеянии забивали камнями до смерти», - заявила журналистка.

В 2021 году на фоне вывода американских войск напряженность в Афганистане начали расти. Основные силы США покинули Афганистан к середине июля.

Движение «Талибан» 15 августа объявило о взятии под контроль Кабула и об окончании войны. Президент Ашраф Гани бежал из страны, многие государства начали эвакуировать своих дипломатов. Талибы контролируют все наземные пограничные переходы в Афганистане, тысячи людей попытались покинуть страну через аэропорт Кабула, некоторые из них погибли.

В «Талибане» пообещали, что иностранцы смогут беспрепятственно уехать или остаться после регистрации. Также представители движения заявили, что женщины смогут работать, получать образование и выходить из дома без сопровождения мужчин при условии, что будут носить хиджаб.