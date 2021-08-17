Самый "дорогой гараж России" продают в Пермском крае

В Соликамске продают гараж, стоимость которого составляет 20 млн рублей. В Пермском крае этот гараж является самым дорогим на «Авито».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Гараж, стоимость 20 000 000 рублей», — говорится на странице с продажей гаража.

При этом в объявлении не уточняется, почему он продается. Как отмечается, площадь гаражного бокса оценена в 970 кв. метров, сам земельный участок – в 3400 кв. метров. У гаража есть отдельное офисное здание, а также все необходимое: газ, вода, электричество и отопление. Также авторы объявления указывают на наличие охраны и низкие налоги.