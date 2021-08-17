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Самый "дорогой гараж России" продают в Пермском крае

Лера Букина
18 минут назад

В Соликамске продают гараж, стоимость которого составляет 20 млн рублей. В Пермском крае этот гараж является самым дорогим на «Авито».

Самый "дорогой гараж России" продают в Пермском крае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Гараж, стоимость 20 000 000 рублей», — говорится на странице с продажей гаража.

При этом в объявлении не уточняется, почему он продается. Как отмечается, площадь гаражного бокса оценена в 970 кв. метров, сам земельный участок – в 3400 кв. метров. У гаража есть отдельное офисное здание, а также все необходимое: газ, вода, электричество и отопление. Также авторы объявления указывают на наличие охраны и низкие налоги.

Эксперты недавно озвучили рейтинг самых дорогостоящих квартир в Москве. Элитные апартаменты в комплексе на Тверской улице заняли первое место. Они оценены в 3 млрд и 150 млн рублей. Немного дешевле стоят апартаменты в жилом комплексе на Софийской набережной – чуть менее 3 млрд рублей. На третьей строчке рейтинга – квартира за 2 млрд 700 млн рублей.

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