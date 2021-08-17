Лавров заявил о «непорядочном» подходе Еврокомиссии к «Северному потоку-2»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Еврокомиссия повела себя непорядочно, задним числом распространив действие Третьего энергетического пакета на «Северный поток - 2». Об этом сообщает РИА Новости.

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В соответствии с Третим энергопакетом ЕС к трубопроводу должен быть обеспечен доступ третьих сторон (помимо «Газпрома»). В рамках этого требования независимый оператор не сможет отказать европейским фирмам в прокачке по «Северному потоку-2» газа из других стран. Если от прокачки чужого газа откажутся, оператору газопровода придется держать до 50 процентов мощностей пустыми.

Эти нормы в ЕС распространили на газопроводы из третьих стран в 2019 году.

Лавров подчеркнул, что попытки подавить завершение строительства «Северного потока-2» еще будут.

«Еврокомиссия ведёт себя, если говорить по-русски, непорядочно», - заявил министр.

Он подчеркнул, что за проектом стоит не просто решение двух стран - России и Германии, поддержанное многими членами ЕС, - но и юридическая правота, которую Москва будет отстаивать.

«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Трубопровод обходит транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу и другие - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В июле 2021 года США объявили о достижении соглашения с Германией по «Северному потоку - 2» (американская администрация долгое время выступала против проекта и ввела серию санкций).

Президент США Джо Байден заявил, что остановить «Северный поток-2», завершенный на «99 процентов», было невозможно. Соглашение предполагает введение санкций Германией, если Россия «попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины».